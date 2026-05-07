США назвали Иран главной угрозой на Ближнем Востоке
Администрация США считает Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом.
«Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана», – приводит РИА «Новости» текст документа.
США считают, что Иран представляет угрозу как напрямую, так и косвенно – через финансирование «своих террористических прокси, включая «Хезболлу». Прямая угроза со стороны Ирана связана с его ядерным и ракетным потенциалом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма. США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.