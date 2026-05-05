Иран обстрелял два эсминца США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два ракетных эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке иранских сил в Ормузском проливе, сообщают «Вести» со ссылкой на CBS News.

Нападение было осуществлено с применением ракет, беспилотников и быстроходных военных катеров, когда американские корабли направлялись на выполнение задания в Персидский залив.

В Пентагоне заявили, что несмотря на интенсивность обстрела, ни один из кораблей не был поврежден и продолжил выполнение задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому судну в Ормузском проливе после игнорирования им предупреждений.

Центральное командование США опровергло сведения о попадании иранских ракет в американский военный корабль в этом районе.

Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе.