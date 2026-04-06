Иранский дрон атаковал здание телекоммуникационной компании в ОАЭ

Иранский беспилотник атаковал офис телекоммуникационной компании в Эль-Фуджейре
В эмирате Эль-Фуджейра здание компании Emirates Integrated Telecommunications Company стало целью удара иранского беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное агентство ОАЭ WAM. Власти страны сейчас занимаются ликвидацией последствий происшествия.
По данным источника, информации о пострадавших не поступало. О характере повреждений и других деталях пока не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны ОАЭ накануне заявило о перехвате за сутки девяти баллистических и одной крылатой ракеты, а также 50 беспилотников, запущенных из Ирана.
В нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра после атаки беспилотников произошел пожар, при котором обошлось без пострадавших.
В порту Фуджейра ранее произошла атака.