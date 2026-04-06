Иранский дрон атаковал здание телекоммуникационной компании в ОАЭ

Axios сообщил о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончанию войны, сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

Вероятность заключения промежуточного соглашения в ближайшие 48 часов, по словам источников, крайне низка. Тем не менее, этот шаг рассматривается как последний шанс предотвратить резкую эскалацию, включающую массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива.

Президент США продлил свой ультиматум Ирану ещё на 20 часов – теперь он истекает во вторник в 20.00 по восточному времени США. В интервью Axios американский лидер заявил: «Есть хорошие шансы, но если они не заключат сделку, я уничтожу там всё». Он пригрозил разрушением инфраструктуры, жизненно важной для иранских граждан, если договорённость не будет достигнута.

По данным источников, план масштабной американо-израильской воздушной кампании против энергетических объектов Ирана уже готов, однако продление ультиматума президента США должно дать переговорам последний шанс. Переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта, Турции, а также посредством сообщений между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Американская администрация направила Ирану несколько предложений, но пока они не были приняты.

Обсуждается двухэтапная схема: сперва – 45-дневное перемирие, за которым могут последовать переговоры о полном прекращении войны. В ходе первой фазы предполагаются шаги по частичному открытию Ормузского пролива и работе с запасами высокообогащённого урана Ирана, однако Тегеран, по информации посредников, не готов на такие уступки ради временного перемирия.

Посредники предупреждают, что у Ирана практически не осталось времени для затягивания переговоров, и подчёркивают, что эти 48 часов – последний шанс избежать массовых разрушений. Официальные лица Ирана продолжают занимать жёсткую позицию и публично отвергают любые уступки, а ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернётся» к прежней, особенно для США и Израиля.

Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.