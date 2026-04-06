Фонд «Русский Крест» привез тонны помощи в затопленный Дагестан

Акцию провели 5 апреля в Махачкале при поддержке Федерации бокса России и Федерации спортивной борьбы России по инициативе попечителя фонда Умара Кремлева. В подтопленные районы отправили более 40 тонн питьевой воды, свыше 1 тыс. пар резиновых сапог и экипировку для спасателей и волонтеров, включая забродные костюмы.

Во встрече с жителями и передаче помощи участвовали руководитель фонда «Русский Крест» Евгений Благов, а также известные спортсмены – олимпийские чемпионы и победители международных соревнований. Среди них были боксер, олимпийский чемпион и чемпион Европы Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира и двукратный чемпион по борьбе Ахмед Усманов, призер чемпионатов России и мира по боксу Альберт Селимов и олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев.

Благов подчеркнул ценность общенациональной поддержки пострадавших и рассказал о скорости подготовки груза. «Чужой беды не бывает. Когда людям тяжело, откликается вся страна – потому что в характере нашего народа заложены соучастие, сочувствие и готовность подставить плечо. Решение мы приняли оперативно: всего за сутки собрали гуманитарный груз и выехали в Дагестан. Сегодня важно не говорить о поддержке, а просто быть рядом и помогать тем, кто переживает беду», – отметил руководитель фонда.

Гайдарбеков поблагодарил всех, кто включился в помощь, и отметил, что особенно важно оставаться рядом с людьми, которых затронула стихия, потому что пострадало очень много семей.

Волонтер Мурад Джалилов рассказал, что жители региона чувствуют поддержку городской администрации, волонтеров республиканских вузов и представителей соседних республик, к которым присоединились жители всех регионов России. В фонде подчеркнули, что в Год единства народов России такая акция приобретает особый смысл, а взаимопомощь и солидарность остаются опорой для людей, оказавшихся в беде, и пообещали продолжить участие в гуманитарных инициативах.