Внебиржевой доллар опустился ниже 79 рублей

Курс внебиржевого доллара впервые с 12 марта снизился до 78,62 рубля

Tекст: Мария Иванова

Данные торгов свидетельствуют, что расчетный курс доллара на внебиржевом рынке впервые с 12 марта опустился ниже отметки в 79 рублей, сообщает РИА «Новости».

К 10.12 по московскому времени доллар потерял 56 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достиг уровня 78,62 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для рубля стал курс юаня. В течение торговых часов – с 10.00 до 19.00 – стоимость доллара рассчитывается через его соотношение к юаню на форекс-рынке и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Именно этот кросс-курс сейчас служит основным индикатором для внебиржевых сделок с американской валютой на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 марта расчетный курс доллара на внебиржевом рынке превысил 79 рублей впервые с 12 января.