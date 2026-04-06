Герой России Болилая подала заявку на праймериз «Единой России» в Госдуму
Герой России Людмила Болилая подала заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму, сообщила пресс-служба партии.
Пресс-служба партии в Telegram-канале сообщила, что медсестра намерена баллотироваться на грядущих выборах и уже оформила необходимые документы.
Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России за подвиг на полях спецоперации. Во время боя она вытащила из-под огня нескольких бойцов, а также спасла жизнь тяжелораненому в зоне спецоперации, закрыв его собой от осколков кассетных боеприпасов ВСУ.
Ранее Болилая вошла в экспертный совет по подготовке народной программы партии на выборах в 2026 году. Встречу с экспертами провёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.