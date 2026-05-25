Открывший Эболу ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки

Открывший вирус Эбола ученый Муйембе-Танфун призвал прекратить панику
Конголезский вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун, когда-то открывший лихорадку Эбола, заявил о ненормальности глобальной паники на фоне новой локальной вспышки заболевания в ДРК.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число предполагаемых случаев заражения в ходе 17-й вспышки Эболы в Демократической Республике Конго превысило 900 человек, передает РИА «Новости».
«У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально», – заявил глава Национального института биомедицинских исследований в Киншасе Жан-Жак Муйембе-Танфун.
По словам ученого, нынешняя паника является следствием страха, оставшегося после пандемии COVID-19, несмотря на то что механизмы передачи этих инфекций абсолютно разные
Ситуацию также усугубила недавняя вспышка хантавируса на круизном лайнере Hondius.
Вирусолог призвал доверять властям Конго и других стран региона, так как они обладают необходимым опытом борьбы с подобными эпидемиями. Он выразил уверенность, что болезнь будет взята под контроль и полностью локализована в течение двух-трех месяцев.
Вирус Эбола передается людям от диких животных. Первые симптомы включают лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле. Впоследствии инфекция поражает почки и печень, а в ряде случаев вызывает внутренние и внешние кровотечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о достижении отметки в 900 предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК.
Количество вероятных летальных исходов от этой опасной лихорадки превысило 200.
Агрессивно настроенные молодые люди ранее атаковали клинику для инфицированных пациентов в конголезском городе Монгбвалу.