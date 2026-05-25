Чешская полиция задержала митрополита Илариона
Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в «хранении наркотиков», сейчас его допрашивают, передает РИА «Новости».
По словам одного из помощников священнослужителя, накануне ему официально предъявили подозрение в совершении преступления.
«В 10.30 начался допрос владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления – хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали у него все личные вещи», – рассказал собеседник агентства.
Помощник добавил, что ночью митрополита Илариона посещал адвокат. Российский консул смог проверить условия содержания священнослужителя и будет присутствовать на допросах.
Между тем в Telegram-канала митрополита Иллариона было размещено его заявление: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
Его представители отметили, что «24 мая после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор.
По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не сообщили ясных причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу приступили к досмотру автомобиля.
В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой».
Адвокат митрополита Илариона уже заявил, что обстоятельства остановки автомобиля и последующего досмотра вызывают серьезные вопросы. В частности, на шоссе автомобиль, в котором находился митрополит, ожидали две полицейские машины. Увидев его, они начали движение: одна впереди, другая – сзади, при этом полицейские сразу запросили документы не только у водителя, но и у митрополита Илариона, хотя претензий, связанных с нарушением правил дорожного движения, заявлено не было.
«Всегда должно быть основание для остановки, и обычно оно озвучивается. В данном случае … никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле», – полагает юрист.
Кроме того, митрополита Иллариона увели в магазин на заправке и не дали возможности наблюдать за досмотром автомобиля.
«Должны быть свидетели или видеофиксация. Ничего из этого, насколько нам известно, не было. Предварительно мы видим явные признаки нарушения процессуального порядка», – подчеркнул адвокат.
Особое внимание обращает на себя и то, что личные вещи и сумки фактически не досматривались, внимание полиции было сразу сосредоточено на багажнике, «как будто заранее знали, где искать. Если проводился досмотр всей машины, почему не были досмотрены личные вещи и сумки? Это один из ключевых вопросов защиты», – отметил адвокат.
В Telrgram-канале также указывается, что инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
В 2009-2022 годах митрополит возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а с 2022 по 2024 год руководил Будапештско-Венгерской епархией.
В 2024 году Синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления, после чего он служил в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Летом того же года иерарха временно отстранили от всех церковных должностей.
Ранее сам священнослужитель заявлял о вымогательстве со стороны матери протодиакона Георгия Сузуки.