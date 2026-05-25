Украинские военкомы задержали мужчину вместе с восьмилетней дочерью
В Кировограде военкомы продержали восьмилетнюю девочку более десяти часов
Остановленного на дороге украинского водителя забрали для уточнения данных, вынудив его восьмилетнюю дочь провести в здании военкомата более десяти часов.
Инцидент произошел в Кировограде, передает РИА «Новости». Местные полицейские и военные остановили автомобиль для проверки документов, после чего решили доставить водителя в пункт сбора.
«Мужчина пояснил, что с ним находится несовершеннолетняя дочь, матери рядом нет, супруги в процессе развода», – сообщают украинские средства массовой информации.
В результате восьмилетняя девочка провела в помещении военкомата более десяти часов. Позднее ребенка забрали и передали матери.
Власти на Украине регулярно сталкиваются с нехваткой личного состава. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники военкомата насильно вывели мужчину из киевской маршрутки.
В марте житель Кировоградской области на сутки забаррикадировался в автомобиле от представителей территориального центра комплектования.
В прошлом году запорожские военкомы оставили на дороге семилетних детей мобилизованного отца-одиночки.