Украинские военкомы задержали мужчину вместе с восьмилетней дочерью

В Кировограде военкомы продержали восьмилетнюю девочку более десяти часов

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в Кировограде, передает РИА «Новости». Местные полицейские и военные остановили автомобиль для проверки документов, после чего решили доставить водителя в пункт сбора.

«Мужчина пояснил, что с ним находится несовершеннолетняя дочь, матери рядом нет, супруги в процессе развода», – сообщают украинские средства массовой информации.

В результате восьмилетняя девочка провела в помещении военкомата более десяти часов. Позднее ребенка забрали и передали матери.

Власти на Украине регулярно сталкиваются с нехваткой личного состава. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники военкомата насильно вывели мужчину из киевской маршрутки.

В марте житель Кировоградской области на сутки забаррикадировался в автомобиле от представителей территориального центра комплектования.

В прошлом году запорожские военкомы оставили на дороге семилетних детей мобилизованного отца-одиночки.