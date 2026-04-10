Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники военкомата насильно вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В сообщении говорится: «В Киеве мужчину забрали в ТЦК прямо из маршрутки. Его насильно вытаскивали через весь автобус на глазах у пассажиров».

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, как люди в военной форме и сотрудники полиции вытаскивают мужчину на улицу. В тот же день, по данным «Страны.ua», во Львовской области сотрудники военкомата и полиции избили жителя региона ногами, после чего затащили его в служебный автомобиль.

В последнее время, согласно источнику, украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в ВСУ, что приводит к ужесточению методов мобилизации. Такие действия нередко вызывают общественный резонанс и протесты, а видео с насильственными задержаниями граждан появляются в интернете всё чаще.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата применили газовый баллончик для принудительной мобилизации водителя.

В этом же городе восемь военкомов силой усадили сопротивляющегося прохожего в микроавтобус.

В Харькове представители территориального центра комплектования бросили на асфальте человека с сердечным приступом.