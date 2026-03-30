Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе на Украине во время принудительной мобилизации попытались выкурить мужчину из его автомобиля с помощью газового баллончика, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Время.ua».

В сообщении говорится: «В Одессе сотрудники ТЦК остановили автомобиль и распылили внутрь газ из баллончика, пытаясь мобилизовать водителя. Мужчина сначала смог вырваться и попытался убежать. За него вступились очевидцы, однако вскоре его догнали сотрудники ТЦК. В итоге мужчину увезли».

Похожий инцидент произошёл в Хмельницком на западе страны. По данным издания «Страна.ua», сотрудники ТЦК не смогли мобилизовать мужчину во дворе благодаря вмешательству местных жителей. Люди помогали парню выбраться из машины, а жильцы окрестных домов выкрикивали оскорбления в адрес военкомов.

В последнее время власти в Киеве сталкиваются с острой нехваткой личного состава в вооружённых силах страны, что приводит к росту случаев силовой мобилизации. Видео с подобными задержаниями, когда мужчин увозят в микроавтобусах с применением силы, регулярно появляются в интернете и вызывают бурные протесты.

Украинские мужчины призывного возраста всеми способами пытаются избежать мобилизации: массово покидают страну нелегально, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают выхода на улицу. Как сообщал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, случаи злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, военкомы избивают граждан, сбивают их машинами и даже устраивают дорожно-транспортные происшествия ради задержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при задержании людей призывного возраста работники одесских военкоматов начали использовать газовые баллончики.

В Одессе сотрудники военкомата похитили Соню Хилобок и ее годовалого ребенка вместе с мобилизованным мужем, применив газовый баллончик и силой затолкав семью в автомобиль.

В этом же городе восемь сотрудников ТЦК затолкали на улице сопротивлявшегося мужчину в шортах и тапочках в служебный микроавтобус.