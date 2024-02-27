Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.0 комментариев
В Одессе при задержании призывников начали применять газовые баллончики
При задержании людей призывного возраста работники одесских военкоматов начали использовать газовые баллончики, одного из потенциальных призывников обрызгали струей из такого устройства, пишет украинская пресса.
В ходе инцидента люди в камуфляже подошли к женщине с мужчиной, женщина попыталась ударить одного из них сумкой, а мужчина, который был с ней, попытался отбежать в сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Возможный призывник попытался поднять камень с земли, но ему в этот момент выпустили сильную струю из газового баллончика. После этого его скрутили и избили.
Чем окончился эпизод, не сообщается.
Ранее в Одессе пассажиры в трамвае отбили мужчину от работников военкомата, которые пытались выволочь его из транспортного средства.