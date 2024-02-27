В Одессе при задержании призывников начали применять газовые баллончики

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе инцидента люди в камуфляже подошли к женщине с мужчиной, женщина попыталась ударить одного из них сумкой, а мужчина, который был с ней, попытался отбежать в сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Возможный призывник попытался поднять камень с земли, но ему в этот момент выпустили сильную струю из газового баллончика. После этого его скрутили и избили.

Чем окончился эпизод, не сообщается.

Ранее в Одессе пассажиры в трамвае отбили мужчину от работников военкомата, которые пытались выволочь его из транспортного средства.