В Одессе пассажиры трамвая отбили мужчину от сотрудников военкомата

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудник военкомата и пассажир трамвая поссорились, и мужчина метнул в работника документ, после чего тот попытался вытащить оппонента из вагона, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Остальные пассажиры возмутились и оттолкнули сотрудников военкомата, после чего попросили водителя трамвая продолжить движение.

Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.