Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
В Одессе пассажиры трамвая отбили мужчину от сотрудников военкомата
В городе Одессе на Украине пассажиры в трамвае отбили мужчину от работников военкомата, которые пытались выволочь его из транспортного средства.
Сотрудник военкомата и пассажир трамвая поссорились, и мужчина метнул в работника документ, после чего тот попытался вытащить оппонента из вагона, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Остальные пассажиры возмутились и оттолкнули сотрудников военкомата, после чего попросили водителя трамвая продолжить движение.
Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.