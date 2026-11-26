Токаев назвал TikTok убивающей мозг страшной вещью

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов. И TikTok. TikTok – это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека», – цитирует Токаева ТАСС.

Токаев также отметил, что в Казахстане ведется работа по созданию народной цифровой экономики. Он добавил, что при правильном использовании смартфона и наличии интернета можно легально зарабатывать, находясь даже в сельской местности.

По его словам, для достижения этой цели необходимо обеспечить обучение граждан, что и составит основу народной цифровой экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Токаев сообщил о заинтересованности Казахстана в совместной с Россией работе над передовыми технологиями.

Президент Казахстана назвал Москву выдающимся примером использования технологий искусственного интеллекта в муниципальном управлении.

Касым-Жомарт Токаев заявил о сотрудничестве в области передовых технологий как одном из ключевых направлений партнерства между Казахстаном и Россией.