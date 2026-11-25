Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.

Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?

Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.

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Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел

Кто помог Украине в Ливии Правительство восточной части Ливии пообещало призвать Украину к ответу за охоту на российские корабли и удар беспилотников по порту Бенгази. Обещают привлечь ООН. А смысл в этом есть?

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Зачем Армении новая Конституция Премьер Армении Никол Пашинян объявил о строительстве «Маршрута Трампа» и предложил принять новую Конституцию. В чем хитрость? Перейти в раздел