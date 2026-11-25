Игорь Мальцев
Борьба за климат оставляет человечеству все меньше шансов на выживание
Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.
Сергей Миркин
Запад создает «оборонные» альянсы только для агрессии
Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?
Глеб Простаков
C бизнеса стали строже спрашивать за бюджетные деньги
Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.