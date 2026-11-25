Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Киев признал провал попыток запретить русскую музыку на западных платформах
Киев признал невозможность блокировки русской музыки в Spotify и Apple Music
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что усилия властей страны по блокировке русской музыки на зарубежных стриминговых платформах зашли в тупик из-за отказа западных партнеров поддерживать дискриминацию.
Усилия Киева по блокировке российской музыки для украинцев на музыкальных платформах Spotify, Apple Music, YouTube и Deezer не увенчались успехом, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Апостроф».
«Рабочая группа в офисе Зеленского уже провела ряд совещаний, мы наработали официальные письма к мировым платформам. Но в коммуникации с председателем Нацсовета Ольгой Герасимюк мы трезво оценили реальность: наше национальное законодательство не распространяется на зарубежные корпорации», – сказала Ивановская.
Языковой омбудсмен Украины отметила, что западные партнеры расценили фильтрацию по языковому признаку как дискриминацию. По ее словам, международные эксперты в неформальных беседах выражают недоумение по поводу требований Киева, поскольку русский язык является просто средством общения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская не выявила нарушений законодательства в переходе Владимира Зеленского на русский язык.
В прошлом месяце комитет Верховной рады Украины одобрил поправки о запрете русскоязычного культурного продукта.
Ивановская призвала заблокировать российскую музыку на популярных платформах.