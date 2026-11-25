Киев признал невозможность блокировки русской музыки в Spotify и Apple Music

Tекст: Ольга Иванова

Усилия Киева по блокировке российской музыки для украинцев на музыкальных платформах Spotify, Apple Music, YouTube и Deezer не увенчались успехом, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Апостроф».

«Рабочая группа в офисе Зеленского уже провела ряд совещаний, мы наработали официальные письма к мировым платформам. Но в коммуникации с председателем Нацсовета Ольгой Герасимюк мы трезво оценили реальность: наше национальное законодательство не распространяется на зарубежные корпорации», – сказала Ивановская.

Языковой омбудсмен Украины отметила, что западные партнеры расценили фильтрацию по языковому признаку как дискриминацию. По ее словам, международные эксперты в неформальных беседах выражают недоумение по поводу требований Киева, поскольку русский язык является просто средством общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская не выявила нарушений законодательства в переходе Владимира Зеленского на русский язык.

В прошлом месяце комитет Верховной рады Украины одобрил поправки о запрете русскоязычного культурного продукта.

Ивановская призвала заблокировать российскую музыку на популярных платформах.