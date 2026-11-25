Tекст: Ольга Иванова

Главврач незаконно начислила себе стимулирующие выплаты по двум совмещаемым должностям на сумму свыше 1,9 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры региона. Кроме того, она обеспечила завышенные премии и ежемесячные надбавки своим родственникам, ущемляя права остальных сотрудников.

Прокуратура Татарстана выявила нарушения и внесла представление министру здравоохранения республики с требованием уволить Муртазину. Однако министр лишь объявил ей выговор.

Считая взыскание несоразмерным, прокуратура обратилась в суд. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал уволить главврача. Решение пока не вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцеву отправили под домашний арест по делу о получении взятки.

В октябре сотрудника угрозыска республики задержали по подозрению в получении взятки.

В январе руководитель Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана Ильгиз Хидиятов лишился должности после проверки прокуратуры.