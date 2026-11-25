Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Суд обязал Минздрав Татарстана уволить главврача за выплату себе 1,9 млн рублей
Вахитовский районный суд Казани по иску прокуратуры обязал Минздрав Татарстана уволить главврача Черемшанской центральной районной больницы Лилию Муртазину в связи с утратой доверия.
Главврач незаконно начислила себе стимулирующие выплаты по двум совмещаемым должностям на сумму свыше 1,9 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры региона. Кроме того, она обеспечила завышенные премии и ежемесячные надбавки своим родственникам, ущемляя права остальных сотрудников.
Прокуратура Татарстана выявила нарушения и внесла представление министру здравоохранения республики с требованием уволить Муртазину. Однако министр лишь объявил ей выговор.
Считая взыскание несоразмерным, прокуратура обратилась в суд. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал уволить главврача. Решение пока не вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцеву отправили под домашний арест по делу о получении взятки.
В октябре сотрудника угрозыска республики задержали по подозрению в получении взятки.
В январе руководитель Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана Ильгиз Хидиятов лишился должности после проверки прокуратуры.