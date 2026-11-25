Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
ЦБ выявил случаи выдачи микрозаймов на срок более тысячи лет
Банк России зафиксировал выдачу кредитных линий МФО на срок более тысячи лет
Банк России обнаружил случаи обхода микрофинансовыми организациями норм потребительского кредитования, включая выдачу кредитных линий на срок свыше тысячи лет, сообщил директор департамента небанковского кредитования регулятора Илья Кочетков.
Кочетков на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности отметил, что «на рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок одну тысячу с лишним лет», передает РИА «Новости».
Кроме того, регулятор выявил случаи выдачи займов гражданам под видом финансирования предпринимательской деятельности. По словам Кочеткова, в настоящее время зафиксировано 127 компаний, маскирующих таким образом выдачу средств.
Также отмечается, что более 19 млрд рублей выданных займов были искусственно переведены с рынка МФО в кредитный потребительский кооператив. Это было сделано без проверки самозапрета, расчета показателя долговой нагрузки и соблюдения макропруденциальных лимитов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Илья Кочетков заявил о риске роста теневого рынка кредитования из-за введения обязательной биометрической идентификации заемщиков микрофинансовых организаций.
В июле Госдума приняла закон об обязанности кредитных и микрофинансовых организаций с 1 октября 2027 года уведомлять граждан о новых займах через «Госуслуги».
В начале года Кочетков назвал запрет МФО ошибочной мерой из-за востребованности их услуг среди россиян.