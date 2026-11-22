Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Бабич раскритиковал проект бюджета Евросоюза из-за финансирования Украины
Премьер Чехии Бабиш назвал неприемлемым новый проект бюджета Евросоюза
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об абсолютной неприемлемости предложенного Ирландией проекта бюджета Европейского союза из-за предусмотренного в нем выделения средств для Киева.
Предложенный председательствующей в Евросоюзе Ирландией проект бюджета объединения не устраивает Прагу, передает РИА «Новости».
«В субботу я переписывался с главой Евросовета Антониу Коштой, который проинформировал меня о новом предложении ирландского председательства ЕС, предусматривающем очередное сокращение бюджета сообщества на 32 млрд евро. Это абсолютно неприемлемо для Чехии… И почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Почему? Она должна получать средства из внеевропейского бюджета», – заявил Бабиш.
Политик также раскритиковал расходы на деятельность европейских структур в период с 2028 по 2034 год, которые должны составить около 100 млрд евро. По его оценке, эта сумма почти точно соответствует расходам чешского бюджета на 2027 год.
Он выразил мнение о грядущих сложностях на переговорах из-за различия позиций стран и подчеркнул намерение бороться за дополнительные средства для Чехии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Германии намерились создать механизм финансирования Украины.
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