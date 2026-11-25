Европарламент поддержал проект бюджета ЕС на 2027 год в размере 211,5 млрд евро

Tекст: Ольга Иванова

За предложение проголосовали 406 евродепутатов, против выступили 184, передает ТАСС. «Совместный текст, согласованный 11 ноября 2026 года, был одобрен как Европарламентом, так и Советом ЕС. Таким образом, бюджетную процедуру на 2027 финансовый год можно считать завершенной. Общий бюджет союза на 2027 финансовый год окончательно принят», – заявила председатель ЕП Роберта Метсола.

Бюджет ЕС на 2027 год включает финансирование военных программ на уровне 2,23 млрд евро и поддержку Украины на 650 млн евро. Основной объем финансирования милитаризации ЕС и конфликта на Украине идет из внебюджетных фондов. По этой линии ЕС уже согласовал финансирование Киева на 45 млрд евро в 2027 году и ищет еще 70 млрд.

Соглашение по бюджету 2027 года не снимает отсутствие компромисса по семилетнему бюджетному плану Евросоюза на 2028–2034 годы. Этот вопрос станет главной темой внеочередного саммита в Брюсселе 26–27 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с намерением закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины без права вето.

В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неприемлемости проекта бюджета Европейского союза из-за предусмотренного в нем выделения средств для Киева.

Евросоюзу предрекли новые кредиты на 40 млрд евро для помощи Украине.