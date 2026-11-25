Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Европарламент поддержал проект бюджета Евросоюза на 2027 год
Европарламент поддержал проект бюджета ЕС на 2027 год в размере 211,5 млрд евро
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге поддержали согласованный Еврокомиссией и Советом ЕС бюджет на 2027 год в размере 211,5 млрд евро.
За предложение проголосовали 406 евродепутатов, против выступили 184, передает ТАСС. «Совместный текст, согласованный 11 ноября 2026 года, был одобрен как Европарламентом, так и Советом ЕС. Таким образом, бюджетную процедуру на 2027 финансовый год можно считать завершенной. Общий бюджет союза на 2027 финансовый год окончательно принят», – заявила председатель ЕП Роберта Метсола.
Бюджет ЕС на 2027 год включает финансирование военных программ на уровне 2,23 млрд евро и поддержку Украины на 650 млн евро. Основной объем финансирования милитаризации ЕС и конфликта на Украине идет из внебюджетных фондов. По этой линии ЕС уже согласовал финансирование Киева на 45 млрд евро в 2027 году и ищет еще 70 млрд.
Соглашение по бюджету 2027 года не снимает отсутствие компромисса по семилетнему бюджетному плану Евросоюза на 2028–2034 годы. Этот вопрос станет главной темой внеочередного саммита в Брюсселе 26–27 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с намерением закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины без права вето.
В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неприемлемости проекта бюджета Европейского союза из-за предусмотренного в нем выделения средств для Киева.
Евросоюзу предрекли новые кредиты на 40 млрд евро для помощи Украине.