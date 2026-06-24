Госдума приняла закон о введении жилищных вкладов

Tекст: Дарья Григоренко

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий гражданам заключать договоры жилищных сбережений, передает РИА «Новости».

Новый вид вкладов позволит копить деньги на оплату приобретаемого жилья, финансирование индивидуального жилищного строительства или участие в долевом строительстве. При соблюдении критериев банка вкладчик сможет получить кредит на улучшение жилищных условий. Максимальное страховое возмещение по таким депозитам составит 10 млн рублей.

Минимальный срок открытия жилищного вклада составит три года. Спустя год после заключения договора средства разрешается направить на оплату первоначального взноса по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита, в том числе в другой финансовой организации. В случае отказа в ипотеке или изменения планов деньги можно вернуть с накопленными процентами, однако при самостоятельном отказе это допускается не ранее чем через полтора года.

Пополнять жилищные вклады можно будет в любое время и без ограничений, причем вносить средства смогут как сами владельцы счетов, так и третьи лица. Периодичность выплаты процентов определит договор.

«Данный закон может стать важным шагом в развитии системы ипотечного кредитования и улучшения жилищных условий граждан», – заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он добавил, что инструмент обеспечивает целевое накопление средств и способствует развитию долгосрочного планирования.

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