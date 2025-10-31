Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
ЦБ решил ужесточить лимиты по ипотеке в ИЖС
С начала 2026 года для банков введут более строгие лимиты на выдачу ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых займов под залог жилья из-за высокой доли просрочек, сообщил ЦБ.
Совет директоров Банка России принял решение ужесточить количественные лимиты для банков по выдаче ипотечных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства и нецелевых кредитов под залог недвижимости, передает ТАСС. Изменения вступят в силу с первого квартала 2026 года.
В сообщении регулятора отмечается, что в сегментах ИЖС и нецелевых кредитов наблюдается высокая доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80%, что чаще приводит к просрочкам по кредитам. Так, в третьем квартале 2025 года доля кредитов заемщикам с ПДН выше 80% в ИЖС составила 29%, а в нецелевых кредитах под залог недвижимости – 61%. Еще 19% таких кредитов были выданы с ПДН от 50 до 80%.
Как подчеркивает Банк России, комбинация высокой долговой нагрузки и недобросовестных практик отдельных застройщиков негативно сказывается на качестве ипотечных портфелей в сегменте ИЖС. Планируется, что лимиты по этим кредитным продуктам будут постепенно доведены до уровня, который сейчас установлен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подчеркнул, что льготная ипотека имеет как социальное, так и экономическое значение.
Минфин предложил выделить на нее дополнительно 230 млрд рублей.