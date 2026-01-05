  • Новость часаЭксперт: За отставкой главы СБУ Малюка стоят британцы
    Глеб Простаков Глеб Простаков Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 января 2026, 13:36 • Новости дня

    В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда

    РЖД: В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сход 35 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет, сообщили в РЖД.

    Инцидент произошел 5 января в 9.01 мск, угрозы экологии не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РЖД. На участке приостановлено движение, ожидаются задержки пассажирских поездов, к месту направлены три восстановительных поезда.

    В РЖД сообщили, что создан штаб по устранению последствий аварии под руководством первого заместителя главы компании Сергея Кобзева. Причины произошедшего устанавливаются.

    По данным из Telegram-канала МЧС по Амурской области, сошли с рельсов 35 вагонов с углем, габариты путей нарушены в обоих направлениях, к месту выехала оперативная группа спасателей.

    Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту случившегося. В сообщении в Telegram-канале ведомства уточняется, что расследование начато по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее крупный ущерб по неосторожности. Размер ущерба предварительно составил более 1 млн рублей.

    В декабре в Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов.

    В августе паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом.

    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    5 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной, не знает, получит ли жилье 5 января, согласно договоренности, сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

    «Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет, мы пока такой информацией не располагаем», – сказала она ТАСС.

    Свириденко уточнила, что Долина через адвоката ранее обещала съехать к 5 января. Лурье просила ее это сделать к 30 декабря, на что получила отказ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

    Певица обещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января. Представитель Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить артистку, поскольку Лурье осталась без жилья. В конце декабря Долина решила не обжаловать постановление суда о выселении.

    Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.


    5 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Долина не передала квартиру Лурье

    Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

    «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

    Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

    В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    5 января 2026, 13:18 • Новости дня
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    @ t.me/pao_kamaz

    Tекст: Валерия Городецкая

    С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

    Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов, сборка этой модели прошла в штатном режиме и не вызвала затруднений. Он отметил, что «КамАЗ-65956» во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

    Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

    «КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

    Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

    В прошлом году «КамАЗ» объявил о новых моделях грузовиков.

    5 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

    Tекст: Катерина Туманова

    Части самодельного взрывного устройства (СВУ) для покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова доставляли в Москву из Варшавы под видом строительных товаров.

    «Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», – рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей взрывного устройства – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова.

    Они находятся в международном розыске и внесены в перечень террористов и экстремистов. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

    Напомним, генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства. Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела. Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали вину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов вручил  Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова. У мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области установили бюст руководившему войсками РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожили силы ПВО за три часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    5 января 2026, 03:50 • Новости дня
    Guardian пообещала Зеленскому крупные трудности в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2026 году для главы киевского режима Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов и сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ, считает британская Guardian.

    «Наступающий год также может оказаться сложным для Зеленского в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», – пишет газета Guardian.

    Кроме того, издание указывает на то, что с наступлением 2026 года многим солдатам ВСУ всё труднее найти что-то, что давало бы надежду на позитивное среднесрочное разрешение конфликта.

    «На данный момент, в лучшем случае, украинские военные и общество смогут продолжать сопротивляться до тех пор, пока ситуация в России не ухудшится настолько, что Кремль, возможно, будет вынужден согласиться на переговоры на условиях, которые не потребуют капитуляции Украины. О худших сценариях лучше не думать», – отмечается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    5 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Психиатр оценил поведение Мадуро в США

    Психиатр Шуров назвал поведение Мадуро в США бравадой

    Психиатр оценил поведение Мадуро в США
    @ [e]STR/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэльский президент Николас Мадуро своим спокойствием после задержания и транспортировки в США продемонстрировал уверенность и обесценил действия противника, рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

    После просмотра видео, на которых Мадуро в наручниках идет по коридору  антинаркотического управления в Манхэттене и говорит «Доброй ночи, счастливого Нового года», психиатр вынес однозначный вердикт.

    «Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо», – объяснил Шуров «Аргументам и фактам».

    Психиатр напомнил, что президент Венесуэлы прошел путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы и получил серьезную закалку.

    Кроме того, добавил врач, Мадуро не повторит судьбу Саддама Хусейна, поскольку его противники не имеют достаточной решимости. Предположение о возможном применении препаратов психиатр тоже отверг, указав на то, что что глава Венесуэлы старается обесценить действия врага своим поведением.

    Напомним, 3 января Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan, где он и проявил поведение, которое призвано было обесценить усилия американских спецслужб и продемонстрировать его психологическую устойчивость.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта». Госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    5 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».

    В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.

    За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

    В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.

    «Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    5 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ над Рязанской областью и Московским регионом.

    «В течение прошедшей ночи с 23.00 4 января до 7.00 5 января дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов сбили в воскресенье 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом в вечерние часы средствами ВПО были ликвидированы более 40 дронов ВСУ над регионами страны. На подлете к Москве в воскресенье были сбиты 42  дрона.


    5 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    @ REUTERS/Alexander Demianchuk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием его основания и отметил важность возвращения российским паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    «Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», – подчеркнул глава в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля.

    Путин также особо отметил значимую работу комитета, который, по его словам, выполняет важную социальную миссию, вовлекая тысячи людей с ограничениями по здоровью в спорт и помогая им раскрывать свои таланты. Президент подчеркнул, что грамотная и последовательная деятельность организации способствует высоким достижениям российских спортсменов на мировых и европейских чемпионатах, а также на летних и зимних Паралимпийских играх.

    В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

    4 января 2026, 18:00 • Новости дня
    В Ростовской области задержали предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водителя грузового автомобиля Mercedes, который, по предварительным данным, стал виновником крупного ДТП с четырьмя погибшими на трассе «М-4 Дон» в Аксайском районе Ростовской области, задержали сотрудники полиции.

    Мужчина 1988 года рождения был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области в Telegram-канале.

    Напомним, в воскресенье в результате крупного ДТП в Аксайском районе Ростовской области погибли четыре человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

