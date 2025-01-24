Экс-ректору БФУ и его заму предъявлены новые обвинения

Tекст: Алексей Дегтярев

Им обоим предъявлены обвинения по двум эпизодам преступной деятельности, связанной с присвоением средств в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Следствие установило, что с декабря 2019 года по июль 2024-го Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат как минимум 21 сотруднику университета. Часть премий присваивалась и расходовалась на личные нужды. Ранее им было предъявлено обвинение лишь по одному эпизоду.

В январе было возбуждено второе уголовное дело, и оно объединено с предыдущим в одно производство. В результате обвиняемым предъявлены обвинения по двум эпизодам. В целях возмещения ущерба был наложен арест на имущество фигурантов в соответствующей сумме.

Ранее СК сообщал, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении более 18 млн рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю.