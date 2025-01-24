Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Экс-ректору БФУ и его заму предъявлены новые обвинения
Бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной предъявили обвинения в присвоении 40,9 млн рублей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Им обоим предъявлены обвинения по двум эпизодам преступной деятельности, связанной с присвоением средств в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Следствие установило, что с декабря 2019 года по июль 2024-го Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат как минимум 21 сотруднику университета. Часть премий присваивалась и расходовалась на личные нужды. Ранее им было предъявлено обвинение лишь по одному эпизоду.
В январе было возбуждено второе уголовное дело, и оно объединено с предыдущим в одно производство. В результате обвиняемым предъявлены обвинения по двум эпизодам. В целях возмещения ущерба был наложен арест на имущество фигурантов в соответствующей сумме.
Ранее СК сообщал, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении более 18 млн рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю.