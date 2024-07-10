Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

Постпредство: Украину на заседание Совбеза ООН пустили по просьбе США

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.

«Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.



При этом, по ее словам, все европейцы, выславшие запросы на заседание, прислали нормальные письма «по форме».

«Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали - мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», – написала Соколова.



Однако изменить свое провокационное поведение украинская делегация не захотела и в итоге за украинцев пришлось просить американцам.

«Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», – пояснила дипломат.

«Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.





