Финский политик предложил Зеленскому отправиться на переговоры в Москву вместе

Финский политик Мема предложил Зеленскому вместе отправиться в Москву

Tекст: Катерина Туманова

«Я предложил Зеленскому вместе из Хельсинки отправиться в Москву для переговоров», – написал Мема в соцсети X.

Он добавил смайл в виде белого голубя с ветвью в клюве и отметил Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главу РФПИ, со словами «Миротворцы звучат громче».

Мема также сослался на свой предыдущий пост, в котором отметил реальный шанс завершить конфликт, предоставленный Зеленскому.

«Россия официально пригласила его приехать в Москву для реального диалога, без всяких предварительных условий», – написал Мема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о том, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о передаче Москве через лидеров Финляндии и Норвегии сигналов о готовности Киева к прекращению огня.

В тот же день Путин обсудил возобновление переговоров по Украине по телефону с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.