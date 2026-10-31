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Финский политик предложил Зеленскому отправиться на переговоры в Москву вместе
Финский политик Мема предложил Зеленскому вместе отправиться в Москву
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил Владимиру Зеленскому вместе отправиться из Хельсинки в Москву для переговоров по урегулированию конфликта.
«Я предложил Зеленскому вместе из Хельсинки отправиться в Москву для переговоров», – написал Мема в соцсети X.
Он добавил смайл в виде белого голубя с ветвью в клюве и отметил Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главу РФПИ, со словами «Миротворцы звучат громче».
Мема также сослался на свой предыдущий пост, в котором отметил реальный шанс завершить конфликт, предоставленный Зеленскому.
«Россия официально пригласила его приехать в Москву для реального диалога, без всяких предварительных условий», – написал Мема.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о том, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о передаче Москве через лидеров Финляндии и Норвегии сигналов о готовности Киева к прекращению огня.
В тот же день Путин обсудил возобновление переговоров по Украине по телефону с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.