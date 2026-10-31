Мошенник с сайта знакомств выманил у москвички почти 8 млн рублей

Жительница Москвы потеряла 7,8 млн рублей из-за аферы с криптовалютой

Tекст: Вера Басилая

Жительница Москвы лишилась крупной суммы после общения с мужчиной в интернете, передает РИАМО со ссылкой на «112».

42-летняя потерпевшая познакомилась со злоумышленником в приложении для знакомств. Новый знакомый предложил женщине помощь в заработке на бирже. Согласившись, москвичка открыла криптокошелек и внесла на него 7,8 млн рублей.

Позже мужчина сам позвонил потерпевшей и признался в обмане. Он добавил, что вернуть переведенные средства не получится, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационных технологий МВД России предупредило граждан о распространении мошеннических схем под предлогом выгодных вложений.

МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото.

МВД предупредило о распространении вирусов через поддельные сайты.