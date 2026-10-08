МВД предупредило о распространении вирусов через поддельные сайты

МВД: Мошенники стали распространять вирусы через фейковые сайты брендов

Tекст: Мария Иванова

Мошенники создают поддельные страницы известных организаций, чтобы заражать устройства пользователей вредоносными программами. Об этом предупредило управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Такие сайты копируют дизайн, логотипы и структуру официальных ресурсов, однако имеют другие доменные имена. Цель преступников состоит в том, чтобы убедить человека в подлинности открытой страницы.

После того как пользователь заходит на сайт, ему предлагают установить обновления или проверить безопасность устройства. Согласившись, человек загружает на свой гаджет вредоносное программное обеспечение.

Для защиты от угроз ведомство рекомендует тщательно проверять адресную строку браузера и обращать внимание на наличие лишних символов. Скачивать программы следует только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновляя операционную систему и используя антивирус.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что злоумышленники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров.

В среду сообщалось, что мошенники придумали схему с фейковым обновлением портала госуслуг.

Аферисты также нашли способ кражи денег через поддельные антирадары.