Мошенники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги – например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф», – рассказал Немкин РИА «Новости».

По словам эксперта, звонящие знают название компании и предлагают очень выгодные условия. Затем они просят назвать код из смс, установить стороннее приложение для настройки подключения или перейти по вредоносной ссылке. Так злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским картам.

Эксперт пояснил, что знание адреса подключения не подтверждает личность сотрудника. Он рекомендовал не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев и не сообщать им пароли.

Информацию о тарифах следует проверять самостоятельно через официальные каналы связи с провайдером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о том, что мошенники стали изучать фото покупок своих жертв перед атакой. IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг.

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