Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Мошенники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров
Аферисты стали выманивать данные россиян под предлогом смены интернет-тарифа, сообщил депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги – например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф», – рассказал Немкин РИА «Новости».
По словам эксперта, звонящие знают название компании и предлагают очень выгодные условия. Затем они просят назвать код из смс, установить стороннее приложение для настройки подключения или перейти по вредоносной ссылке. Так злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским картам.
Эксперт пояснил, что знание адреса подключения не подтверждает личность сотрудника. Он рекомендовал не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев и не сообщать им пароли.
Информацию о тарифах следует проверять самостоятельно через официальные каналы связи с провайдером.
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