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В Киеве жилой массив остался без света
Жилой массив Троещина в Киеве полностью остался без света
Жилой массив Троещина в Деснянском районе Киева полностью остался без электроснабжения.
Жилой массив Троещина, расположенный в Деснянском районе Киева, оказался полностью обесточен, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о введении в украинской столице жестких графиков отключения электроэнергии, из-за которых горожане в субботу проведут без света до 18 часов.
«В Киеве на Троещине начался блэкаут», – отмечается в публикации издания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.
В пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.