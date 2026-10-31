В Киеве жилой массив остался без света

Жилой массив Троещина в Киеве полностью остался без света

Tекст: Вера Басилая

Жилой массив Троещина, расположенный в Деснянском районе Киева, оказался полностью обесточен, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о введении в украинской столице жестких графиков отключения электроэнергии, из-за которых горожане в субботу проведут без света до 18 часов.

«В Киеве на Троещине начался блэкаут», – отмечается в публикации издания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

В пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.