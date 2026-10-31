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Жители шести сел в Дагестане остались без газа из-за повреждения газопровода
В Дагестане жители шести населенных пунктов временно остались без газоснабжения из-за повреждения подземного газопровода высокого давления, сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.
Инцидент произошел днем в субботу в Карабудахкентском районе. При проведении земляных работ экскаватор повредил стальной газопровод в 70-80 метрах от газораспределительной станции «Доргели – выход 1», сообщает Минэнерго Дагестана.
В результате аварии прекращено газоснабжение сел Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи и частично Чанкурбе. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
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В июне жителей 250 домов в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана эвакуировали из-за взрывов на газопроводе. В том же месяце шесть жителей Махачкалы отравились угарным газом.