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Участники митинга в Берлине забросали полицию бутылками и петардами
В Берлине акция левых и пропалестинских активистов переросла в беспорядки
В центре Берлина объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежного движения «Поколение Z решает» обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.
В ходе шествия у станции метро «Розенталер-плац» участники митинга начали взрывать петарды, передает РИА «Новости». Позже акция переросла в беспорядки, протестующие стали бросать в полицию бутылки и пиротехнику, сообщает ТАСС.
В ответ на агрессивные действия правоохранительные органы временно остановили движение колонны. Для разгона толпы полиция подготовила водометы.
К протестам присоединились представители молодежного движения «Поколение Z решает». Собравшиеся потребовали от правительства Германии отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ. Демонстранты скандировали антифашистские лозунги и выражали открытую солидарность с участниками молодежных протестов во Франции, Бельгии и Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах. Участники митинга в центре Берлина выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Масштабные демонстрации начались более чем в 30 городах Германии.