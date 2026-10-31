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Украинский нацбат «Свобода» реорганизовали в батальон беспилотников из-за потерь
Украинский нацбат «Свобода» реорганизовали из-за больших потерь
Украинский националистический штурмовой батальон «Свобода» переформирован в батальон беспилотных систем из-за больших потерь пехоты.
Националистический батальон «Свобода» реорганизовали и перевели в состав 23-го штурмового полка Национальной гвардии Украины «Хартия», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Собеседник агентства пояснил, что вероятной причиной реорганизации стали высокие потери в пехотных ротах и невозможность восполнить их идейными националистами.
При этом роты беспилотников сохранили боеспособность, так как выполняют задачи вдали от линии соприкосновения.
Нацбат был сформирован в 2014 году под названием «Сечь» и комплектовался в основном членами запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России). После начала спецоперации он слился с «Карпатской сечью», образовав отдельный стрелковый батальон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинское командование отменило отпуска в бригаде ВСУ после потерь в ходе операции «Медвежий угол».
В середине месяца в 23-м штурмовом полку Нацгвардии Украины возникли проблемы из-за отказа волонтеров поставлять полку беспилотники.
В прошлом месяце украинское командование экстренно перебросило операторов БПЛА для спасения группировки в Волчанске.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ