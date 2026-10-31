Украинский нацбат «Свобода» реорганизовали из-за больших потерь

Tекст: Вера Басилая

Националистический батальон «Свобода» реорганизовали и перевели в состав 23-го штурмового полка Национальной гвардии Украины «Хартия», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства пояснил, что вероятной причиной реорганизации стали высокие потери в пехотных ротах и невозможность восполнить их идейными националистами.

При этом роты беспилотников сохранили боеспособность, так как выполняют задачи вдали от линии соприкосновения.

Нацбат был сформирован в 2014 году под названием «Сечь» и комплектовался в основном членами запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России). После начала спецоперации он слился с «Карпатской сечью», образовав отдельный стрелковый батальон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинское командование отменило отпуска в бригаде ВСУ после потерь в ходе операции «Медвежий угол».

В середине месяца в 23-м штурмовом полку Нацгвардии Украины возникли проблемы из-за отказа волонтеров поставлять полку беспилотники.

В прошлом месяце украинское командование экстренно перебросило операторов БПЛА для спасения группировки в Волчанске.