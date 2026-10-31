На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.5 комментариев
Появилось видео бурого медведя с противотанковой миной в зубах
Военный эксперт Безсонов показал фото медведя с противотанковой миной в пасти
Бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал кадры с фотоловушки, на которых запечатлен бурый медведь с противотанковой миной в зубах.
Судя по снимку, необычный инцидент произошел в октябре 2025 года, пишет «Российская газета».
«Русские ввели в бой боевых медведей. Теперь все методички НАТО нужно переписывать. Какой красавчик. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и тм не сдетонирует», – пошутил военный эксперт в Max.
Животное держит в пасти предмет, похожий на противотанковую мину ТМ-62, которая обычно детонирует при давлении от 200 до 500 кг.
Первоисточником фотографии оказался аккаунт сержант-майора подразделения по разминированию боеприпасов Вооруженных сил США в соцсети X. Точное место съемки неизвестно, однако допускается, что кадры могли быть сделаны в зоне спецоперации на Украине.
Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.