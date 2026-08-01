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Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя
Константинов обвинил Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности Крыма
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма, это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов подверг критике высказывания Владимира Зеленского о статусе полуострова, передает РИА «Новости».
Поводом стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма из-за риска масштабных потерь, но продолжил называть его украинской территорией.
«Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», – заявил Константинов. Он подчеркнул, что полуостров является исконно русской землей.
Константинов добавил, что при знании истории украинский лидер постеснялся бы поднимать этот вопрос. По мнению главы парламента, все подобные заявления продиктованы исключительно военным восприятием реальности, а мирное урегулирование Киеву совершенно не нужно.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отсутствии темы Крыма на текущих мирных переговорах.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом прошлые высказывания украинского лидера о жителях полуострова.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел претензии Киева на Крым парадоксальными.