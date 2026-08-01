Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Военный ВСУ покончил с собой в военкомате Львовской области
Тело военного обнаружили в служебном помещении Яворовского территориального центра комплектования в городе Мостиска Львовской области с признаками самоубийства, сообщил Львовской областной военкомат.
Согласно сообщению военкомата, в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, передает РИА «Новости».
«Предварительная квалификация события – самоубийство», – отмечается в заявлении ведомства.
Представители учреждения не стали уточнять статус погибшего. Остается неизвестным, являлся ли мужчина штатным сотрудником центра или был недавно мобилизован. Информация о характере полученных травм также отсутствует.
В апреле мобилизованный украинец умер на территории военкомата в Кривом Роге.
В прошлом году полиция Харьковской области начала расследование обстоятельств суицида мужчины призывного возраста в местном центре комплектования.
Военный эксперт Андрей Марочко зафиксировал рост числа самоубийств в рядах Вооруженных сил Украины.