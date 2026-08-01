Военный ВСУ покончил с собой в военкомате Львовской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно сообщению военкомата, в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, передает РИА «Новости».

«Предварительная квалификация события – самоубийство», – отмечается в заявлении ведомства.

Представители учреждения не стали уточнять статус погибшего. Остается неизвестным, являлся ли мужчина штатным сотрудником центра или был недавно мобилизован. Информация о характере полученных травм также отсутствует.

В апреле мобилизованный украинец умер на территории военкомата в Кривом Роге.

В прошлом году полиция Харьковской области начала расследование обстоятельств суицида мужчины призывного возраста в местном центре комплектования.

Военный эксперт Андрей Марочко зафиксировал рост числа самоубийств в рядах Вооруженных сил Украины.