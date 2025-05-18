Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
Стало известно о гибели мужчины в харьковском военкомате
В Харькове расследуется гибель 39-летнего мужчины призывного возраста, тело которого обнаружили в военкомате без признаков насильственной смерти.
Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства смерти мужчины призывного возраста в харьковском военкомате, передает РИА «Новости». По информации полиции, инцидент произошел 12 мая, а предварительной причиной смерти назван суицид.
Материалы дела были переданы в государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников военкомата. В официальном сообщении подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что друзья погибшего заявляют о смерти в результате побоев со стороны работников военкомата. По их словам, мужчину хоронили в закрытом гробу из-за сильных повреждений головы.
В интернете распространяются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят силовую мобилизацию, избивая и насильно увозя мужчин призывного возраста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.
Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.
Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.