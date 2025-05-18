Tекст: Ольга Иванова

Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства смерти мужчины призывного возраста в харьковском военкомате, передает РИА «Новости». По информации полиции, инцидент произошел 12 мая, а предварительной причиной смерти назван суицид.

Материалы дела были переданы в государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников военкомата. В официальном сообщении подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что друзья погибшего заявляют о смерти в результате побоев со стороны работников военкомата. По их словам, мужчину хоронили в закрытом гробу из-за сильных повреждений головы.

В интернете распространяются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят силовую мобилизацию, избивая и насильно увозя мужчин призывного возраста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

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