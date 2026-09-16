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Производитель анонсировал разработку новых моделей электромобиля «Атом»
«Атом» стал самым локализованным электромобилем в России
Уровень локализации «Атома» составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России, заявил гендиректор компании-производителя «Атома» АО «Кама» Игорь Поваразднюк.
Уровень локализации электромобиля достигает 70%, передает РИА «Новости».
«Это означает, что «Атом» становится самым высоколокализованным электромобилем в России», – заявил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк. По его словам, в машине локализованы штамповка металла, батарея, высокотехнологичные элементы и передовое программное обеспечение.
Массовое производство электромобилей началось на заводе «Москвич». В середине июля 2026 года первые товарные машины уже были переданы клиентам. Ранее несколько десятков авто направили в каршеринговые сервисы.
Производитель планирует выпустить около 10 тыс. машин в 2026-2027 годах. Сейчас компания выходит на мощность до 20 автомобилей в смену. Кроме того, в 2027 году «Кама» намерена начать проработку новых моделей на базе собственной технологической платформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень локализации российского электромобиля «Атом» на старте производства достиг семидесяти процентов.
Глава Минпромторга Антон Алиханов приобрел этот новый отечественный электрокар для личного пользования.
Производитель пообещал передать первые машины заказчикам в течение лета.