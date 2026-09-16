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Россияне остались без лопат на международном турнире по копанию могил
Российская команда, занявшая 6-е место на турнире по копанию могил в Венгрии, была вынуждена воспользоваться помощью соперников, поскольку авиакомпания не смогла доставить их инвентарь к месту проведения соревнований, сообщили в пресс-службе Новосибирского крематория, который на турнире был представлен сотрудником Артемом Горбиковым.
Авиакомпания отказалась перевозить кирки и лопаты российской команды к месту проведения турнира, передает ТАСС. Из-за этого участникам пришлось одалживать инструменты у соперников. Соревнования прошли 5 сентября, в них участвовали 19 команд.
Представители Новосибирского крематория отметили сложности работы с чужим оборудованием. «Работать пришлось с непривычным инвентарем, потому что не все авиакомпании согласны взять на борт кирки и лопаты, пришлось искать инвентарь на месте», – сообщили в пресс-службе. Дорога с пересадкой в Стамбуле заняла сутки.
Дополнительной трудностью стала местная почва. В отличие от сибирского чернозема, венгерская земля оказалась сухой и твердой, поэтому копать было крайне тяжело. Несмотря на это, россияне улучшили свой прошлогодний результат, поднявшись с последнего на шестое место.
Россию на чемпионате также представлял блогер Константин Стругов. По правилам двое участников должны выкопать могилу нужного размера за два часа. Жюри оценивает скорость и точность работы специальной измерительной рамой по десятибалльной шкале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сибирская команда заняла последнее место на соревнованиях по копке могил в Венгрии.