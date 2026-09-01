Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой

Эксперт Дудаков: Законопроект о санкциях против России оказался под угрозой

Tекст: Олег Исайченко

«Судьба законопроекта имени Линдси Грэма* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) в последний момент оказалась под угрозой: Палата представителей может его не утвердить. С одной стороны, против принятия билля выступают демократы-центристы. Они настроены в целом антироссийски, но опасаются, что инициатива даст чрезмерно широкие полномочия Дональду Трампу», – отметил американист Малек Дудаков.

«Демократы, в частности, переживают, что глава Белого дома воспользуется законопроектом, чтобы волюнтаристски вводить пошлины в отношении всего мира, как это было в 2025 году», – уточнил собеседник. Он напомнил, что тогда американский лидер устанавливал тарифы посредством президентских указов, однако Верховный суд США признал большую часть из них неконституционными, потому что они вводились в обход Конгресса.

«Если будет принят билль имени Грэма, наделяющий президента правом вводить тарифы, у Трампа снова появится пространство для маневра, и он сможет угрожать всему миру торговыми войнами. Представителям Демпартии это не нравится: они выступают за свободную торговлю и критикуют главу Белого дома за то, что его изоляционистская и протекционистская политика привела к существенному росту цен и инфляции в Америке – особенно на импортные товары, доля которых в американской экономике весьма значительна», – детализировал Дудаков.

С другой стороны, среди республиканцев тоже нет единого порыва поддержать законопроект о санкциях против России, продолжил американист. «Дело в том, что далеко не все в партии готовы продвигать украинскую повестку, которая непопулярна среди американского электората. Все это существенно осложняет прохождение билля в Палате представителей», – пояснил собеседник.

Кроме того, весь сентябрь у Конгресса пройдет в рамках бюджетных баталий, добавил спикер. «У законодателей будет гораздо больше других, более существенных и важных дел, чем проект имени Грэма: нужно принять все бюджеты, включая застрявший в Сенате военный бюджет Трампа на 1,15 трлн долларов. Демократы сейчас блокируют и его, потому что не хотят давать главе Белого дома деньги на продолжение конфликта в Персидском заливе», – отметил аналитик.

«В октябре же Конгресс снова отправится в отпуск – на этот раз предвыборный. Все разъедутся по своим штатам и округам и будут заниматься электоральными кампаниями. Таким образом, времени остается немного, и я не исключаю, что в итоге санкционный билль может оказаться в долгом ящике именно из-за раскола и разногласий на Капитолийском холме», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что продвижение законопроекта о санкциях США против торговых партнеров России рискует остановиться в Палате представителей. Причина состоит в сопротивлении демократов и отсутствии поддержки со стороны республиканцев, пишет Politico.

Лидеры Республиканской партии не включили законопроект в список на голосование на этой неделе. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал, что борьба вокруг документа будет непростой и посетовал на оппонирование со стороны демократов. «Мы последовательно занимаем жесткую позицию по отношению к России», – напомнил он.

Сторонники «пакета Грэма» утверждают, что закон предоставит президенту США новые возможности для введения тарифов для давления на Россию. Однако, отмечает Politico, на процесс влияют раскол в республиканском большинстве относительно конфликта на Украине и опасения законодателей по поводу потенциального «злоупотребления» администрации расширенными полномочиями.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что расширение и задействование тарифных рычагов Трампа может в итоге привести к удорожанию жизни американцев, сообщает The Hill. Даже если «закон Грэма» будет вынесен на рассмотрение, неясно, получит ли он достаточную поддержку республиканцев. «За 14 лет я ни разу не голосовал за введение санкций против суверенного государства», – заявил член Палаты представителей Томас Масси.

«У Трампа уже есть достаточно полномочий для введения санкций против компаний, частных лиц и судов, поддерживающих российскую военную машину», – говорится в совместном заявлении конгрессмена-демократа Дона Бейера, а также сенаторов Рона Уайдена и Элизабет Уоррен.

«Закон Линдси О. Грэма* о санкциях против России и Ирана от 2026 года» был принят Сенатом в начале августа 86 голосами против 11. Сам вдохновитель документа не застал этого момента – в июле он скоропостижно скончался после очередного визита в Киев.

Суть документа заключается в желании радикально сократить нефтегазовые доходы России за счет жесткого давления на покупателей ее энергоресурсов в третьих странах. В случае принятия президент США получит полномочия вводить 100-процентные заградительные пошлины на любые товары из государств, которые продолжают закупать российские нефть и природный газ.

Мера напрямую бьет по пятерке крупнейших покупателей и посредников (в первую очередь – по Китаю и Индии). В документе прописаны рестрикции против «теневого флота» – танкеров, используемых для транспортировки сырья в обход западного ценового потолка. Под санкции подпадает также импорт российского урана.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему закон Грэма вредит интересам США.