30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.
«Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.
Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.
Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.