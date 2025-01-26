Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку в Дженине

На Западном берегу израильские военные застрелили двухлетнюю девочку

Tекст: Денис Тельманов

Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку на Западном берегу реки Иордан в ходе рейда около Дженина, передает Al Jazeera. По данным палестинского Минздрава, ребенок погиб от огнестрельного ранения в голову, а ее беременная мать получила легкие ранения.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование инцидента после появления сообщений о гибели ребенка, сообщает The Times of Israel. ЦАХАЛ подтвердил, что во время операции в районе Дженина открыл огонь по боевикам, укрывшимся в здании. Известно о пострадавших мирных жителях, включая ребенка.

Пресс-служба ЦАХАЛа ранее информировала о масштабной контртеррористической операции в Дженине под названием «Железная стена», которая началась с беспилотных ударов по инфраструктуре города. Операция продолжается, и за это время уже погибли как минимум 14 палестинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские полицейские застрелили неизвестного мужчину, напавшего с ножом на трех человек в Ган-Явне. В публикациях сообщалось, что десятки людей стали жертвами артиллерийских обстрелов и авиаударов по сектору Газа со стороны Израиля. ЕС осудил израильскую полицию за непропорциональное применение силы и неуважительные действия в отношении участников церемонии прощания с палестинской журналисткой Ширин Абу Акле в Восточном Иерусалиме.

