Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
В Израиле нейтрализовали ранившего ножом трех человек неизвестного
Неизвестный ранил ножом тех человек в городе Ган-Явне в центральной части Израиле и был нейтрализован
Израильские полицейские застрелили неизвестного мужчину, напавшего с ножом на трех человек в городе Ган-Явне в центральной части Израиля.
Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид адом».
Основной версией произошедшего является теракт, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина был ликвидирован турецкой полицией. Напавший захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.