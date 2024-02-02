Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.5 комментариев
Захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина ликвидирован
Турецкая полиция ликвидировала захватившего заложников на заводе Procter & Gamble в пригороде Стамбула мужчину
Мужчина, который захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула, ликвидирован полицией, сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
Сообщалось, что мужчина захватил заложников, протестуя против военной операции Израиля в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на NTV.
Явуз сообщил, что мужчина «обезврежен», было «сделано необходимое». Заложники освобождены. У мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой, но он «ничего не успел сделать, все произошло мгновенно», сказал Явуз.
В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле.