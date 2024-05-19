Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России

Оставить Райффайзенбанк в России выгодно всем

Tекст: Ольга Самофалова

Не смотря на санкции Запада и уход многих западных компаний из России, иностранные банки не торопятся покидать Россию. Полностью уйти из России удалось только Societe Generale, который продал Росбанк буквально в начале 2022 года сразу после начала СВО на Украине.

Citigroup в прошлом году прекратила указывать банковские услуги, но у нее остались активы в ЦБ на 7 млрд долларов. Но другие дочки иностранных банков продолжают работать в России. Так, итальянский UniCredit говорит, что не может ускорить выход их России. Немецкий Deutsche Bank в прошлом году вроде сократил сотрудников, но это не помешало ему заработать в 2023 году больше, чем годом ранее.

Ярким примером того, почему банки затягивают свой выход из России под давлением Запада является Райффайзенбанк – самый крупный из иностранцев. В России этот банк стал работать с 1996 года, и по итогам 2022 года был вторым банком в России после Сбербанка.

США неоднократно предъявляли претензии Райффайзенбанку из-за того, что тот не уходит из России. О последнем таком случае стало известно на этой неделе. Raiffeisen Bank International получил письменное предупреждение от замглавы Минфина США Уолли Адейемо, что его доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за его сделок с Россией, сообщили анонимные источники Reuters. Минфин США недоволен также планами российской дочки банка купить за 1,5 млрд долларов российскую долю в австрийской строительной компании Strabag в этом году. После российский Райффайзенбанк должен передать этот пакет своей холдинговой австрийской компании в виде дивидендов при одобрении российских властей. Тем самым банк выведет часть своих средств из России. Эта сделка поможет сократить размер российского риска RBI, считает банк.

Райффайзенбанк не случайно не спешит выходить из России. У банка настолько лакомый кусок пирога в России, что просто так оставлять его или продавать за бесценок очень тяжело.

За последние три года австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International получила от российского подразделения больше прибыли, чем от всех остальных своих филиалов по всему миру,

сообщила британская газета Financial Times. В этом году российское и белорусское подразделения группы суммарно принесут Raiffeisen еще около 1,2 млрд евро чистого дохода, что составит 69% от общей чистой прибыли группы. Для сравнения, экономическая деятельность других филиалов RBI в совокупности принесет лишь 500 млн чистого дохода, пишет издание, ссылаясь на аналитиков финансовой корпорации Citigroup.

В 2022 году чистая прибыль RBI в России составляла 2,05 млрд евро, в 2023 году – 1,3 млрд евро. В 2022 году Райффайзенбанк стал вторым по прибыли банком в России после Сбербанка. На этот банк приходится около четверти всех переводов в евро.

Это значит, что этот банк является системно значимым для российской банковской системы и экономики. Нельзя допустить, чтобы хоть что-то подорвало доверие к банку, и его сохранение – важная задача для спокойствия всего банковского сектора – вне зависимости от того, кому банк принадлежит.

«Райффайзенбанк входит в список системно значимых банков России, формируемых Банком России.

Банк обладает сильными рыночными позициями, высокой эффективностью бизнеса и высокой оценкой качества активов. Поэтому руководство банка не стремится исполнять требования ЕЦБ в целях сохранения ценности активов и бизнеса в целом для дальнейшей продажи», - считает Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

Это автомобильные заводы можно быстро покинуть – производственные мощности все равно найдут новых китайских или российских хозяев. Торговые площадки, откуда сбежали продавцы одежды, мебели и быстрого питания, тоже находятся без проблем новых арендодателей. Просто убрать второй по прибыльности банк из системы без последствий невозможно. Действовать аккуратно и без жестких движений в интересах России.

Но почему США не действуют жестче в отношении Райффайзенбанка, и ограничиваются ничего не значащими письмами-угрозами, тогда как могут действовать? Вероятно, что американский удар по австрийскому банку очень не понравится Евросоюзу, где в прошлые годы и так пришлось спасать другие собственные банки от банкротства, чтобы не погрузиться в жесточайший финансовый кризис. С подобными проблемами столкнулись и в самих Штатах. Учитывая связи банков и операций между собой – невозможно на бумаге даже просчитать заранее весь масштаб последствий, когда на рынке банкротиться один крупный банк. Топить банк собственными руками американцы бояться – вдруг в ЕС вспыхнет финансовый кризис, который не сможет обойти и американские банки, и всю мировую финансовую систему.

Поэтому США нежничают с банками, которые продолжают работать в России. Им невыгодно ссориться с Евросоюзом, да и себя непродуманно подставить не желают.

Сам ЕЦБ хоть и требует от Raiffeisen уйти с российского рынка, но пока тоже лишь на бумаге. В марте стало известно, чего именно хочет ЕЦБ – он как раз не требует немедленного ухода, но хочет увидеть сформированный план действий по сворачивают деятельности банка в России. Это может быть продажа российской дочки или просто закрытие российского подразделения. Но ЕЦБ не ждет полного ухода банка из России даже через два года.

«Райффайзенбанк» начнет сокращать бизнес в России в третьем квартале 2024 года, то есть уже летом этого года, так как этого требует ЕЦБ, заявил глава австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. Сейчас группа составляет план, что придется сделать, а потом будет оценка этого решения на финансовые результаты группы. Но сокращение бизнеса в России, по словам главы RBI, означает почти полную остановку кредитования, хотя банк, скорее всего, продолжит принимать платежи по старым займам.

Райффайзенбанк чуть ли не единственный банк, через который можно осуществлять операции в евро, например, переводы в Европу, да и в целом международные операции. Если он уйдет из России, то придется создавать новые финансовые схемы, за которые, скорее всего, придется платить дороже. Но желающие занять место российского Райффайзена в любом случае найдутся, например, в Казахстане или Киргизии.

Продажа иностранного банка в России невозможна без разрешения президента России. Это мог быть компромиссным вариантом для всех сторон. «Первоначально рассматривался вариант обмена активами, а именно передачи активов Сбербанку в счет замороженных в Европе. Однако в настоящее время Raiffeisen Bank International склоняется к схеме по деконсолидации российского бизнеса, включающего банк, страховую и управляющую компании. В любом случае у RBI есть время подумать или взять очередную паузу, так как проект требований ЕЦБ подразумевает сокращение объемов кредитования и платежных операций на 65% только к 2026 году», - отмечает Мери Валишвили.

Группа говорит, что работает над продажей или выделением российского дочернего банка, но оба варианта требуют многочисленных согласований со стороны различных российских и европейских органов власти, а также центральных банков этих стран. То есть этот процесс зависит не только от банка. В Райффайзенбанке объясняли, что не сокращают бизнес в России очень быстро, чтобы сохранить ценность актива, чтобы можно было его продать. За последние два года предложения купить поступали от многих российских и иностранных партнеров, которые не находятся под санкциями.