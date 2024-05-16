Рубль отвоевал рекордную долю в торговле

Tекст: Ольга Самофалова

В марте рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно превысить 40% по обоим показателям, следует из данных ЦБ. Доля операций в рублях месяцем ранее в экспортной выручке была 39,1% и 38,2% в расчетах за импорт.

По экспорту доля рубля достигала 40% и раньше – предыдущий максимум был в июне 2023 года (43,6%), а вот по импорту российской валюте ни разу не удавалось занять долю выше 40%. В марте 2024 года это удалось сделать впервые.

До украинских событий 2022 года в рублях оплачивалось менее 15% российского экспорта, а в импорте доля рублевых платежей была 30%, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Однако превысить долю в 40% в экспорте оказалось легче, чем в импорте.

Резкий рост доли рубля в экспорте начался еще с 2022 года, и в первую очередь благодаря переводу на рубли поставок российского газа. Второй виток пришелся на введение санкций Западом против российской нефти и нефтепродуктов, который привел к перенаправлению экспорта углеводородов на восточное направление, в первую очередь в Китай и Индию. Далее рост расчетов в рублях подстегнули ужесточение финансовых санкций, которые сделали расчеты в долларах и евро небезопасными.

Превысить долю расчетов в рублях в 40% в экспорте было легче, так как его объемы почти в полтора раза больше, чем импорта,

говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По данным ФТС, за период с января по март экспорт из России составил эквивалент 101,2 млрд долларов, а импорт в РФ только 62,9 млрд долларов.

«Как правило, экспортерам проще диктовать свои условия по параметрам расчетов за поставки. Контрагентам из дружественных экономик не составляет труда купить рубли для расчетов с Россией. Импортеры же предпочитают получать выручку либо в национальных валютах, либо в твердых валютах, поэтому переход на расчеты в рублях здесь менее динамичный», – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Вопрос перехода на расчет в национальной валюте был не таким сложным, как это могло показаться на первый взгляд. В основном доля рубля в расчетах росла за счет экспорта нефти и нефтепродуктов крупными азиатскими компаниями. Импортеры же в основном закупались у более мелких компаний, которые привыкли работать в долларах и евро и не сразу смогли адаптироваться к переходу на расчеты в рублях. Но экономика превзошла политику и расчеты стали производиться в рублях. Так как объемы импорта и экспорта в Китай почти одинаковы, то и расчет в любой выбранной валюте не является рискованным. Полученная рублевая выручка китайскими экспортерами продается за юани китайским импортерам и возвращается в том же объеме в Россию», – говорит Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Новое ужесточение американских санкций против банков, финансирующих торговлю товарами c Россией, значительно усложнили проведение трансграничных платежей. Согласно данным Центрального Банка РФ,

из-за трудностей с обменом рублей на доллары и евро российские импортеры и экспортеры все чаще заключают сделки в рублях, в то время как использование китайской, турецкой валюты и валюты ОАЭ снижается,

говорит Потавин. По его словам, чтобы обойти ограничения, нужно создать разветвленную сеть фирм-посредников, которая может затруднить проверки со стороны регулирующих органов ЕС и США, но это, конечно, увеличит комиссионные и расходы на конвертацию валюты.

Таким образом, рост доли рубля в торговых расчетах не только помогает уйти от долларовой зависимости, но и помогает обходить ограничения Запада.

«Рост доли рубля в таких расчетах снижает риски новых ограничений на поставки, однако уменьшает приток валюты в страну. Но с учетом сокращения долга РФ в иностранной валюте этот процесс выглядит нейтрально», – считает Владимир Евстифеев.

Дальнейший рост доли рубля в торговле может помочь как российскому рублю, так и в целом нашей экономике.

«В долгосрочной перспективе при дальнейшем увеличении доли оплат рублями за экспорт и импорт стоимость российской национальной валюты должна укрепиться, так как на нее вырастет спрос со стороны импортеров. В свою очередь, укрепление российской национальной валюты является мощным дезинфляционным фактором, так как импортные товары в рублевом эквиваленте становятся дешевле. Поэтому на экономике это должно отразиться замедлением темпов роста потребительских цен, что приведет к снижению ключевой ставки рефинансирования российским ЦБ и, как следствие, ускорит темпы экономического роста в стране», – отмечает Владимир Чернов.

Эксперты уверены, что доля рубля в экспорте и импорте продолжит расти, но уже более медленными темпами из-за эффекта высокой базы. «Наилучшие возможности для такого роста в наибольших объемах внешнеторговых отношений уже использованы, в первую очередь имеется в виду Китай. Россия продолжает наращивать объемы товарооборота с Поднебесной, а значит, и доля рубля в расчетах за экспорт российских товаров и услуг тоже будет расти. Достижение доли в 50% нам видится не ранее чем через 3–5 лет», – говорит Чернов.

Что касается курса рубля, то его сейчас поддерживает много факторов. В начале мая, например, помогла конвертация валюты в рубли от компании «Лукойл» для выплаты годовых дивидендов.

«Кроме того, в последние недели увеличился приток валюты в страну, поскольку с временным лагом начала приходить выручка от продажи нефти по повышенным ценам. В начале апреля котировки Brent поднимались выше 90 долларов за баррель. Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам последнего заседания регулятора объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков: сроки между регистрацией экспорта и реальным поступлением валютной выручки увеличились до одного-двух месяцев», – говорит Александр Потавин.

В пользу укрепления рубля играют также ожидание Минфином дополнительных нефтегазовых доходов в мае, сохранение жесткой монетарной политики российским ЦБ и продление властями требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до апреля 2025 года. «В такой ситуации спекулянты, которые были настроены на рост курса доллара после президентских выборов в РФ, вынужденно сократили свои валютные позиции», – отмечает Потавин.

Но есть и факторы, которые могут ослабить рубль. Важное значение для курса рубля сейчас приобретает спрос на валюту со стороны импортеров, который ощутимо сократился за последние недели. «Дело в том, что угрозы американских санкций против банков, финансирующих торговлю товарами c Россией, значительно усложнили перемещение денег в страну и из нее. Объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, значительно сократились в первом квартале этого года», – говорит Потавин.

«Пока что рубль сохраняет относительную стабильность. Но факторов неопределенности много, да и прогноз Минэкономразвития указывает на девальвационный сценарий»,

– отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«Спрос на валюту все равно сохраняется, и на недружественную тоже. Она нужна для погашения долга, оплаты сделок по выкупу долей бизнеса у нерезидентов, оплаты импорта. Появился разрыв между датой заключения экспортной сделки и датой получения оплаты за нее. Действует принцип: утром стулья, вечером деньги. При этом с импортом все наоборот: торговые партнеры из других стран требуют оплатить сделку заблаговременно – утром деньги, вечером стулья. Зарубежные банки, судя по сообщениям СМИ, усиливают комплаенс-процедуры в отношении транзакций с Россией, что может привести к дестабилизации нацвалюты. Многое будет зависеть и от дисциплины экспортеров по соблюдению требования по продаже экспортной выручки», – отмечает Рокотянская.