Кто навредил торговле России и Китая

Почему китайский экспорт в Россию неожиданно упал

Tекст: Ольга Самофалова

Данные китайской статистики показали, что прямые поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехнику), механизмов, их частей и принадлежностей в марте 2024 года сократились на 15% по сравнению с мартом 2023 года – до 2,9 млрд долларов. Это первое снижение за 16 месяцев, с декабря 2022 года (тогда было падение на 11% по сравнению с декабрем 2021 года).

Экспорт китайских наземных транспортных средств (легковые автомобили, грузовики, тракторы, их части) упал еще сильнее – на 20%, до 1,4 млрд долларов по сравнению с мартом 2023 годом.

На фоне рекордного роста товарооборота между Россией и Китаем в последние два года, такое падение выглядит довольно странным. Еще в январе и феврале 2024 года Китай фиксировал рост товарооборота на 14,1% – до 36,1 млрд долларов. Экспорт из Китая в Россию за два месяца увеличился на 12,5% – до 16,8 млрд долларов.

Что же произошло в марте? Эксперты отмечают разные возможные причины. Во-первых, в марте упал в целом экспорт из Китая во все страны – на 7,6% к марту 2023 года.

«На мой взгляд, падение экспорта из Китая как в Россию, так и по всему миру имеет под собой одну очень важную причину – перегретость китайской экономики. Китайскими товарами заполонен весь мир, а пределы потребления не безграничны. Любому экономическому чуду приходит конец – вспомним США двадцатых годов и Японию девяностых прошлого столетия», – говорит Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS.

«В самом Китае налицо затоваривание и снижение производства. Спрос в январе продолжал падать, дефляция ускорилась до 0,8%, побив показатели декабря 2023 года, индекс потребительских цен (CPI) показал снижение четвертый месяц подряд, чего не наблюдалось последние 15 лет. Продовольственные товары подешевели на 5,9%», – добавляет Переславский.

Падение экспорта китайских автомобилей можно объяснить изменениями на российском автомобильном рынке. «По сравнению с мартом 2023 года произошли значимые изменения на российском авторынке: предложение увеличилось в первую очередь за счет поставок из Китая, а внутренняя политика России на импортные автомобили, в частности по утилизационному сбору, ужесточилась. Кроме того, повышение конкуренции давит на закупочные цены, что в совокупности с указанными выше причинами привело к снижению год к году стоимостного объема экспорта автомобилей из Китая в Россию», – объясняет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

Еще одна причина падения экспорта в марте может крыться в том, что в прошлогоднем марте отмечался очень резкий рост китайского экспорта в Россию – он взлетел на 136%, то есть сравнительная база была очень высока.

Кроме того, падение экспорта из Китая в Россию могло стать следствием введенных в декабре 2023 года американских вторичных санкций, когда наказать банк можно даже, если он был не в курсе, что участвовал в запрещенной США сделке.

«Среди причин снижения взаимной торговли следует отметить проблемы с международными расчетами между странами. Дело не только в используемой валюте, но и в том, что менеджмент китайских банков может включать европейских и американских представителей, что является сдерживающим фактором», – говорит Анастасия Прикладова.

«Скорее всего, снижение экспорта из Китая в Россию связано с отказом ряда крупных китайских банков проводить платежи в Россию, в том числе в юанях, из-за опасений вторичных ограничений. Возможно, из-за этого часть китайского экспорта в Россию становится неофициальной. Кроме того, Россия много делает для того, чтобы локализовать производство практически всех видов китайских марок автомобилей внутри России», – рассуждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако эта проблема вполне решаема.

«Во-первых, проблема решается за счет китайских банков, которые не работают на рынках США и ЕС, во-вторых, через филиалы китайских банков в других дружественных России странах, в-третьих, через оплату в стейблкоинах, то есть цифровых валютах»,

– говорит Мильчакова.

Да и само мартовское падение, на самом деле, не такое критичное. В прошлом году товарооборот России и Китая побил исторический рекорд и превысил 240 млрд долларов, увеличившись за год на 26%. «Такой высокий рост товарооборота в 2023 году был связан именно с ростом экспорта китайских товаров в Россию – на 46%, в то время как экспорт сырья и товаров из России в Китай вырос гораздо меньше – на 13%. То есть мартовское снижение экспорта из Китая в Россию в годовом выражении только на 15% не говорит о радикальном сломе положительной тенденции роста взаимного товарооборота», – указывает Мильчакова.

Все эти факторы говорят в пользу того, что падение экспорта в одном месяце не приведет к провалу торговли с Китаем по всему году. По оценке Мильчаковой, официальный товарооборот РФ и Китая в этом году вырастет до 280-290 млрд долларов, то есть на 18-20%, причем его наибольшую часть будет по-прежнему составлять импорт Россией китайских товаров.

«Китай, по нашему мнению, надолго останется важнейшим торговым партнером России, но и попадать в полную зависимость от импорта из другой страны, пусть даже дружественной, нам не стоит.

Поэтому Россия продолжит постепенно замещать китайскую продукцию аналогами собственного производства», – считает эксперт.

Угрозам США ввести прямые санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, эксперты не придают особого значения. По неофициальной информации издания WSJ, США хотят отключить эти банки от долларовой системы, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и в телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

«Мне представляется, что Китай не очень-то и боится американских санкций. Вероятность отключения банков Китая от доллара считаю нулевой. Китай для Штатов не только самый крупный экономический партнер, правда, превратившийся за последнее время в конкурента, но и второй по объему после Японии держатель госдолга США. Торговые войны между Штатами и Китаем будут продолжаться, но в рамках конкуренции. Крах одной из сторон никому не выгоден», – считает Переславский.

Американское руководство вряд ли решится на такой шаг, потому что полное отключение КНР от долларовой системы будет играть на руку самому Китаю: это усилит позиции китайского юаня, так как даже США придется приобретать китайскую продукцию не за доллары, а за юани, указывает Анастасия Прикладова.