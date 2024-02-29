Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада

Россия предложила БРИКС создать цифровой аналог SWIFT

Tекст: Ольга Самофалова

Страны БРИКС нуждаются в построении собственной системы внешнеторговых расчетов, которая была бы выгодной, недорогой и вне политики, предложил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Россия, председательствующая в БРИКС, предложила «создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах». «Это принципы цифровые, принципы блокчейна, которые могли бы быть комфортны для стран, не затратны для проведения платежей и были вне политики», – заявил он.

По итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению пообещали по итогам года подготовить доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. «Результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge. Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран – участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот», – говорится в сообщении российского Минфина.

Кроме того, в рамках сотрудничества отдельный акцент в БРИКС делается на повышении доли национальных валют во взаимных расчетах и создании независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры, отмечается в сообщении.

Доллар как резервная валюта уже начал терять свою силу. «Еще три года назад казалось, что система международной торговли непоколебима. Многие страны научились искусственно управлять валютным курсом, чтобы получать преимущества в торговле. Такая ситуация устраивала всех, включая США, так как они обладали резервной валютой и, соответственно, управляли ее эмиссией. Однако потом начались санкции против России, которые еще сильнее ослабили доллар как мировую валюту», – напоминает Юлия Хандошко, генеральный директор европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).

Например, кардинально изменилась система торговли нефтью: Россия начала торговать нефтью без доллара, без европейской страховки и без европейских перевозчиков. «Раньше для торговли нефтью, во-первых, нужно было опираться на фьючерсную цену, которая формируется в Соединенных Штатах. Во-вторых, необходимо было договориться с британцами, чтобы нефть была застрахована. И, в-третьих, оплачивать все нужно было в долларах. Однако на практике стало ясно, что эти три условия вовсе не обязательны – их можно обойти, придумав альтернативную систему расчетов», – говорит Хандошко.

Западная система SWIFT остается пока основной расчетно-платежной платформой, в том числе для стран БРИКС. «Однако страны БРИКС, торгуя между собой в национальных валютах, уже используют также существующие национальные аналоги SWIFT. С Россией торговля осуществляется через российскую СПФС или же китайскую альтернативу SWIFT – платежную систему CIPS», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Ранее в Евразийской экономической комиссии предлагали создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС, которая должна была объединить национальные платежные системы Китая (UnionPay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС («Мир» и «Белкарт»). Ожидалось, что эта система станет альтернативой не только картам Visa и Mastercard, но и платежной системе SWIFT. Однако создание единой центральноазиатской платежной системы обсуждается уже несколько лет, но пока эта инициатива не слишком продвинулась в практической плоскости», – замечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Между тем все незападные страны понимают риски дальнейшего сотрудничества с западной платформой SWIFT и необходимость создания независимой системы расчетов. Остается вопрос – какой путь выбрать для такого глобального изменения торговли?

Торговля между странами БРИКС может идти согласно трем сценариям, рассуждает Юлия Хандошко. «Первый сценарий – это классический бартер: так Россия торгует с Турцией. Второй путь – это единая валюта или единая система расчетов: валютой для расчетов может быть любая резервная валюта, как правило, доллар на инфраструктуре SWIFT. И третий сценарий – это система взаимозаймов: две страны имеют остатки на счетах центробанков в валюте другой страны и выстраивают сложную систему коротких взаимозаймов», – рассказывает эксперт, добавляя, что второй вариант самый простой.

«Новая расчетно-платежная система БРИКС будет строиться на принципе блокчейна. Это означает, что все транзакции должны быть открыты для всех участников.

Механизм этой платформы заключается в следующем: все страны делают вклад в общий Центробанк, который на основе блокчейна выпускает расчетную единицу. Это не валюта в классическом смысле, это просто единица расчета, обеспеченная балансом единого Центробанка. А общая валюта в едином смысле вроде евро точно не появится», – объясняет генеральный директор европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).

Она объясняет, что речь идет не о валюте БРИКС, а именно о расчетном блокчейн-механизме. «И это не фантастика: такой механизм уже работает. Например, большинство сделок Норникеля на международном рынке проходят через смарт-контракты при помощи блокчейна. Иными словами, на уровне отдельных предприятий эта система уже отработана, а внедрение ее на более глобальном уровне – лишь вопрос времени», – считает Юлия Хандошко.

«Новая платежно-расчетная система может быть создана на основе блокчейна, то есть будет цифровой и позволит осуществлять через нее платежи в цифровых валютах. Технически такую систему создать возможно. Ведь в мире уже есть рынок цифровых финансовых активов, позволяющий переводить цифровые активы из одной страны мира в другую за считаные секунды.

Однако созданию общей платежно-расчетной системы на блокчейне препятствует то, что не все страны, за исключением Китая, пока готовы рассчитываться за экспорт и импорт в цифровых валютах.

Не все страны БРИКС запустили у себя обращение государственных цифровых валют, пока это смог сделать только Китай. Однако если страны найдут способ интеграции расчетов в разных государственных цифровых валютах через единую платформу, эта система очень быстро заработает», – считает Мильчакова.

Впрочем, надо признать, что запустить работу этой единой системы для расчетов не так просто. «В России правовая база уже позволяет осуществлять трансграничные платежи в цифровых активах. Но пока неясно, готовы ли другие страны БРИКС юридически и технологически к созданию единой цифровой наднациональной валюты», – говорит Мильчакова.

Россия как раз на этой неделе приняла закон о цифровых финансовых активах, который предусматривает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа.

«Чтобы новый механизм расчетов все же утвердился, должно усилиться санкционное давление, так как это замотивирует страны БРИКС как можно скорее перейти на внутреннюю систему расчетов.

Во-вторых, должна появиться согласованная законодательная база», – отмечает Юлия Хандошко.

Если такая система расчетов на основе блокчейна быстро все-таки не заработает, то альтернатива – это создание единой валюты БРИКС, о которой еще в прошлом году говорил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, замечает Мильчакова. В российском Минфине тоже говорили, что единая валюта стран БРИКС может быть цифровой.