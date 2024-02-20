Противостояние Китая и США изменило мировую торговлю

Tекст: Ольга Самофалова

Шесть лет прошло с тех пор, как США начали торговую войну против Китая. Первые высокие тарифы для китайского экспорта американцы ввели в 2018 году при Дональде Трампе. В итоге доля экспорта из Китая в США упала с 21,6% в 2017 году до 14% в 2023 году, передает Reuters.

Целых 16 лет Китай был крупнейшим экспортером товаров в Соединенные Штаты. Но в прошлом году этот титул перешел Мексике. Если торговая война между США и Китаем продолжится, что случится при возвращении Дональда Трампа в кресло президента, то торговля между странами может сократиться еще на целых 200 млрд долларов в ближайшие десятилетия, считают в Boston Consulting Group. Это приведет к еще более масштабной деглобализации мировой торговли.

«Стратегия Вашингтона в торговой войне против Пекина принесла мировой экономике даже некоторые позитивные эффекты. А вот сами США и Китай обоюдно проиграли, хотя, конечно, вели ее осторожно. США понимали свои слабости и не провоцировали Пекин на жесткие ответные меры. Китай же старался сохранять достигнутые на американском рынке позиции, однако диверсификацию все же начал: Китай смягчил отношение к партнерам из азиатского региона и с готовностью начал обеспечивать их промышленным оборудованием. Этот шаг позволил не попасть в окружение недружественных режимов, поддерживаемых США», – отмечает Федор Сидоров, частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования».

Наиболее тяжелые последствия от торговой войны для обеих сторон – это падение товарооборота Китая и США почти на четверть в 2019 году (до 541 млрд долларов) по сравнению с рекордным показателем 2017 года, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

США же начали искать замену китайским товарам в других странах Юго-Восточной Азии.

«Дошло до смешного: порой Вьетнам или Филиппины могли перепаковывать китайскую продукцию, выдавая ее за свою. Вашингтону заместить поставки из Китая особо нечем, поэтому и приходится закрывать глаза на «переупакованный» Вьетнам, что, по сути, мало чем отличается от нашего «параллельного импорта».

В итоге уже с 2020 года товарооборот между странами пошел в рост, и в 2021 году китайский экспорт в США рос заметно быстрее, чем ответные поставки американских товаров», – считает Сидоров.

Третьи страны – тот же Вьетнам или Мексика – стали выступать в качестве посредников для поссорившихся стран, что, конечно, для этих третьих стран оказывает положительный эффект.

«США отказались поставлять в Китай чипы американского производства, давили на американских производителей, например, электромобилей, которые импортируют запчасти из Китая. Плюс сложные отношения Китая с Тайванем, который вышел в прошлом году в мировые лидеры по производству полупроводников. Кроме того, последние два года экономика Китая переживает разрушительные последствия продолжавшейся несколько лет пандемии коронавируса. Все это влияет на постепенное замедление роста китайской экономики», – отмечает Мильчакова.

Однако ослабить Китай Штатам не удалось, считает Сидоров. Китаю удается справляться лучше, чем противнику.

«Гораздо сильнее негативное влияние от ухудшения китайско-американских отношений проявляется на экономике США. В МВФ прогнозируют, что США по-прежнему будут расти темпами ниже, чем мировая экономика в целом»,

– говорит Мильчакова.

Сейчас Китай оказался в более выигрышном положении, в том числе и благодаря России, которая перенаправила европейские объемы своего нефтегазового экспорта на рынки Юго-Восточной Азии, а китайский автопром в отсутствие конкуренции с западными компаниями получил обширную незанятую нишу на российском рынке, отмечает Сидоров. «От торгового противостояния в его текущей фазе Россия выиграет, но в долгосрочной перспективе всей мировой экономике будет лучше, если Китай и США смогут договориться», – считает эксперт.

«Китаю трудно заменить товарооборот с США товарооборотом с Россией. Пока Россия входит только в десятку крупнейших торговых партнеров Китая, даже не в тройку, и товарооборот Китая и России, превысивший в 2023 году 230 млрд долларов, составляет даже меньше половины товарооборота Китая и США», – замечает Мильчакова.

Впрочем, увеличение товарооборота с Россией – это только один из путей для Китая. «Поднебесная может отчасти решить свои экономические проблемы за счет расширения союза стран БРИКС, дальнейшей вовлеченности Китая в Африке, учитывая рост африканского населения в последующие несколько десятилетий, а также экспорта своей продукции на рынки азиатских стран и России. Но и у самого Китая впереди назревают определенные проблемы, связанные с демографическим дисбалансом китайского населения: высокая доля пожилого населения и низкая рождаемость в стране.

Китаю будет сложно преодолеть свои проблемы в одиночку. То же самое можно сказать и о США.

Поэтому именно блоковое разделение стран в ближайшие годы станет основным трендом с точки зрения формирования логистики и всей мировой торговли», – считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Фрагментация мировой экономики уже происходит. Китай и США становятся лидерами отдельных блоков стран – БРИКС и G7. «У России тоже появляется возможность изменить свое позиционирование в рамках союза стран БРИКС, учитывая возможности поставок природных ресурсов, редкоземельных металлов, а также развития технологий в отдельно взятых отраслях экономики, например, военной промышленности и ИТ-сфере», – считает Новикова.

«Процесс деглобализации международной торговли будет продолжаться в сторону большей «регионализации». Другие страны, опасаясь санкций, будут более активно переходить на расчеты в национальных валютах. Порядок мировой торговли, основанный на господстве доллара США, будет постепенно заменяться переходом на внешнеторговые отношения с более значимой ролью национальных валют, причем, возможно, что в будущем еще и государственных цифровых валют», – заключает Мильчакова.

Эксперты Reuters прогнозируют несколько тенденций развития мировой торговли в ближайшие десять лет. Во-первых, они ждут укрепления торговли между США, Канадой и Мексикой. В 2023 году объем торговли США с двумя соседями уже приблизился к 500 млрд долларов.

Во-вторых, больше других выиграют страны Юго-Восточной Азии, совокупный торговый оборот стран АСЕАН вырастет на 1,2 трлн долларов в течение следующего десятилетия.

В-третьих, еще одним бенефициаром может стать Индия. К 2032 году объем ее внешней торговли вырастет на 393 млрд долларов: сюда входит рост товарооборота с США на 180 млрд долларов и товарооборота с Китаем на 124 млрд долларов.

Четвертое последствие: если производство из Китая продолжит перемещаться в более дешевые развивающиеся страны, то мировая инфляция товаров может замедлиться. До сих пор Китай оставался лучшей производственной базой в мире.

Отрицательный эффект для Китая состоит в потере части прямых иностранных инвестиций, благодаря которым развивались китайские технологии. А для США дальнейшее повышение тарифов для Китая грозит ростом инфляции внутри своей страны.