Как Россия обошла Германию и стала первой экономикой в Европе

Tекст: Ольга Самофалова

Россия стала первой экономикой в Европе по паритету покупательной способности, заявил президент Владимир путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В мире Россия заняла пятое место, перегнав Германию. Первой в мире является экономика Китая, далее идут США, Индия и Япония.

С 2015 вплоть до 2022 года Россия занимала шестое или седьмое место по ППС и проигрывала как минимум Германии. Однако уже в 2022 году ситуация изменилась. По данным World Economics, ВВП России по ППС составил 5,51 трлн долларов в 2022 году. Выше расположились Япония с показателем в 5,68 трлн долларов, Индия – 15,87 трлн, США – 23,15 трлн и Китай – 31,56 трлн долларов. ВВП России по ППС выше, чем у Германии с ее 5 трлн долларами, Франции – 3,53 трлн, Великобритании – 3,48 трлн и Италии – 3,18 трлн долларов.

Почему Россия вырвалась вперед в этом рейтинге? Но для начала объясним, что это за такой показатель ППС и о чем он говорит?

«Паритет покупательной способности (ППС) – это довольно условный экономический показатель, отражающий стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг в пересчете на иностранную валюту, как правило – в пересчете на доллары США. Такой условный показатель нужен экономистам для того, чтобы иметь возможность сравнивать стоимость одних и тех же товаров и услуг в разных странах и, проведя таки сравнения, делать вывод о том, насколько высок или низок уровень покупательной способности населения в разных странах», - объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Более простой пример - это известный «индекс «Биг Мака»: сравнения цен на популярный гамбургер «Биг Мак» в разных странах показывает, насколько недооценена или переоценена национальная валюты конкретной страны по отношению к доллару.

«Сравнение экономик по паритету покупательной способности считается более корректным, чем использование долларового показателя ВВП. Многие страны сознательно занижают курс своей валюты для увеличения экспорта и, тем самым занижают долларовую оценку ВВП. Оценка ВВП по ППС как раз и убирает это противоречие, так как оценивает покупательную способность валюты в своей стране. То есть если в России на 90 рублей можно купить больше хлеба, чем в США на один доллар, значит, покупательная способность рубля выше его обменного курса к доллару.

Это говорит о том, что, имея меньшие зарплаты чем в США и Европе в среднем, россияне могут позволить себе базовых продуктов и услуг не сильно меньше граждан развитых стран, а порой и больше.

Речь, разумеется, не идет о люксовом потреблении, те же машины у нас сейчас менее доступны чем на западе. Именно поэтому сравнивать зарплаты без уровней расходов по странам смысла не имеет», - поясняет Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

«Если говорить просто, то ВВП по ППС означает, что в классический расчет ВВП вносится поправка на то, сколько стоят товары и услуги на территории страны. Например, программист в Норвегии получает 4500 евро в месяц, но его коммунальные услуги, транспорт, медицина и питание стоят 3500 евро. В России этот же специалист получает 2500 евро, но его расходы на указанные позиции составят 1200 евро. Получается, что программист в России имеет преимущество по ППС», - отмечает поясняет Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

По его словам, алгоритм расчета ВВП по ППС был разработан в рамках Программы международных сопоставлений ООН. Он включает оценку набора из 3200 основных потребительских товаров, свыше 230 инвестиционных товаров и 16 типов объектов недвижимости (строительства).

Как же России удалось вырваться в рейтинге вперед и оставить позади некогда крупнейшую экономику Европы – немецкую?

Еще несколько лет назад российский рубль считался одной из самых недооцененных валют мира, что отражало низкую покупательную способность. «Однако по итогам 2022 года ситуация сильно изменилась, так как Россия получила рекордно высокие доходы от экспорта нефти и ряда других товаров, например, пшеницы и минудобрений, а также благодаря резкому укреплению рубля. В 2023 году Россия, даже несмотря на ослабление рубля, сохранила свое пятое место в рейтинге стран с самой высокой покупательной способностью благодаря высоким темпам экономического роста относительно и мировой экономики, и экономики европейских стран, хотя бы потому, что ВВП РФ вырос в 2023 году на 3,6%, мировая экономика – на 2,6%, экономика еврозоны – на 0,5%, а в Германии вообще упал на 0,3%», - рассказывает Мильчакова.

Эксперт замечает, что этот показатель не учитывает уровень инфляции, негативно влияющей на платежеспособный спрос населения в любой стране, но особенность 2023 года заключалась в том, что от роста инфляции страдал чуть ли не весь мир одновременно. Поэтому Мильчакова не исключает, что даже если бы показатель ППС учитывал темпы инфляции, то результат не сильно бы изменился.

«Европейская экономика будучи отрезанной от дешевых энергоресурсов по политическим мотивам резко снизила свою рентабельность, а ряд наиболее энергоемких секторов экономики ЕС и вовсе активно релоцируют свои производства.

Тогда как народное хозяйство России, как выяснилось, вполне устойчиво реагирует на внешние вызовы, более того, именно шоковая терапия запустила механизмы трансформации в некоторых стратегически важных отраслях экономики - машино- и авиастроение, электроника, фарма, ИТ.

Россия за последние годы старается существенно перестроить свое народное хозяйство, отдавая предпочтение обрабатывающим секторам, способным выпускать продукцию высоких переделов, имеющей значительное преимущество в добавленной стоимости по сравнению с минеральным сырьем», - говорит Максимов.

Кроме того, добавляет он, Россия активно сотрудничает с наиболее перспективными с точки зрения экономического развития регионами – Китаем, Индией и другими.

«Россия сделала много для того, чтобы завершить 2023 год не просто в плюсе, а с высокими темпами роста, превосходящими мировую экономику.

Были сделаны значительные государственные и частные инвестиции в реальный сектор, многие отрасли экономики получили гособоронзаказ, государство также сделало немало, чтобы в рекордно короткие сроки перенаправить потоки экспорта сырья с Запада на Восток, и эта стратегия оказалась весьма успешной, также быстро стало развиваться импортозамещение. Да и в социальном плане было сделано достаточно много, чтобы сгладить негативное влияние инфляции на доходы населения – реальные доходы россиян в 2023 году выросли впервые за почти десятилетний срок», - отмечает Мильчакова.

Есть ли у России шансы пойти дальше в рейтинге ВВП стран по ППС, и обогнать уже не только Германию, но и следующую страны – Японию? Эксперты уверены, что это вполне под силу российской экономике.

«По оценке аналитиков из Всемирного Банка, которых очень сложно заподозрить в симпатии к России, к 2030 году страны первой пятерки сохранят статус кво. При этом Россия способна вплотную приблизиться к Японии, а при некоторых условиях и обогнать ее. Полагаю, с этим утверждением стоит согласиться. Более того, в отличие от Японии у нашей страны существует вполне ощутимые резервы. Главным ограничением для их использования является дефицит квалифицированной рабочей силы. Думаю, что в Правительстве понимают эту проблему и готовят соответствующие решения. Но мой взгляд, первоочередными из них должны стать программы по массовой репатриации русских, а также массовое привлечение максимального числа переселенцев других национальностей, приверженных традиционным ценностям», - считает Максимов.

Сергей Гришунин тоже согласен, что у России есть шанс подвинуть Японию ближе к 2030 году. «А вот догнать Китай, США и Индию пока трудно, все же сказывается сильно меньший уровень населения в России даже по сравнению с США и неблагоприятный климат и связанные с ним затраты. Тем не менее, направление движения выбрано верное, что позволяет надеяться на дальнейший рост экономики и благосостояния граждан», - говорит эксперт.